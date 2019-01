Parkplatznot vorerst vom Tisch

„Am Beginn eines neuen Jahres ein freudiges Ereignis wie die Übergabe eines so wichtigen Großprojektes zu begehen, ist ein gutes Zeichen“, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Krotzek in seiner Begrüßung der Gäste. Mit der Fertigstellung sei jetzt das Thema Parkplatznot, das den Aufsichtsrat in den vergangenen Jahren so oft wie kein anderes beschäftigt habe, „zumindest für die nächsten Jahre vom Tisch“. Er verband damit auch die Hoffnung, dass damit die parkenden Fahrzeuge von der Alstätter- und der Umgehungsstraße verschwinden.

Das neue Parkhaus sei „eine überaus wichtige Ergänzung in der Infrastruktur des Krankenhauses und umliegender Nutzer“, so Krotzek weiter. Denn: „In einem zunehmenden Wettbewerb spielen – neben erstklassiger medizinischer und pflegerischer Qualität – auch Erreichbarkeit und Service eine entscheidende Rolle.“ Das gelte für Patienten und Besucher, aber auch für Mitarbeiter. Daneben stehe das Parkhaus künftig auch Gästen und Bürgern der Stadt zur Verfügung. Krotzek: „Dabei prägt das markante Gebäude an diesem prominenten Standort auch das Stadtbild – und das, wie ich denke, im positiven Sinne.“

Stellvertretend für den erkrankten Geschäftsführer Ludger Vormann trug Pressesprecher Angar Höing dessen Rede vor. Vormann erinnerte daran, dass es vor dem Baubeginn im Sommer viele Hürden zu nehmen galt – so waren vorab allein acht Gutachten zu erstellen. Generalstabsmäßig sei vom Büro PDA die Planung und vom Generalunternehmen Goldbeck die Bauausführung erfolgt: „Es war überaus beeindruckend, wie 115 Lkw-Lieferungen, mit denen 210 Tonnen Stahl (über 4000 laufende Meter) und über 2000 Tonnen Beton- und Betonplatten geliefert wurden, sich ineinander fügten und ein 46 mal 47 Meter großes Gebäude entstehen ließen, das mit 12,66 Meter zudem eine imposante Höhe erreichte. Der Geschäftsführer dankte in seinen Ausführungen allen an Planung und Bau beteiligten Unternehmen, der Firma Garten- und Landschaftsbau Pötter für die Gestaltung der Außenanlagen und der hauseigenen technischen Abteilung, die viele Einzelmaßnahmen eigenverantwortlich übernommen habe. Vormann: „Im Ergebnis ist ein schlichtes schönes Parkhaus entstanden, das unserer Einrichtung und damit den Bewohnern von Gronau und Epe über lange Jahre gute Dienste leisten kann.“

Stellplatzzahl, Baukosten und Gebühren Das neue Parkhaus verfügt über 348 Parkplätze, von denen sieben eine Größe von 2,7 mal 2,5 Meter haben. Sie sind damit breiter als vom Baurecht gefordert und kommen vor allem den Bedürfnissen von älteren und kranken Menschen entgegen.Die Kosten für das neue Gebäude werden mit rund 3,5 Millionen Euro angegeben. Darin enthalten sind Mehrkosten von fast 300 000 Euro. Allein für die Entsorgung von belastetem Boden am Standort des Parkhauses musste das Krankenhaus 50 000 Euro mehr ausgeben als geplant. Aber auch die allgemein gestiegenen Baukosten und besondere Anforderungen machten den Bau des Parkhauses teuer: So musste eigens ein Regenrückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von 38 Kubikmetern angelegt werden, um einen Puffer für Starkregenereignisse zu schaffen. Weitere „teure“ Stichworte heißen Fallschutzanforderungen, Brandschutz und Blendschutzanforderungen – vor Erteilung der Baugenehmigung waren acht Gutachten einzuholen.Das Parkhaus ist künftig von der Ehlers-Straße aus rund um die Uhr anzufahren. Die Nutzung ist in der ersten halben Stunde kostenlos, eine Stunde kostet 50 Cent, zweieinhalb Stunden zwei Euro. Ab der dritten Stunden steigt die halbstündliche Gebühr um jeweils 70 Cent, der Tageshöchstsatz liegt bei acht Euro. Samstags, sonntags und an Feiertagen ist die Nutzung kostenlos. ...

Bürgermeisterin Sonja Jürgens betonte die Bedeutung des Krankenhauses als wichtigen Standortfaktor der Stadt. Neben der medizinischen Versorgung spiele dabei auch eine gute Erreichbarkeit der Einrichtung eine wichtige Rolle. Insofern sei die Fertigstellung des Parkhauses ein Grund für große Freude, „zumal es immer schwerer wird, Parkraum zu schaffen“.

Neben dem Dank an das Krankenhaus richtete Jürgens auch einen Dank an die Anlieger ringsum, die während der Bauphase des Parkhauses eine Art Ausnahmezustand verständnisvoll ertragen hätten.

Pastor Michael Vehlken segnete in einer kurzen Andache das Gebäude. „Das ist das erste – und bleibt vermutlich auch das einzige – Parkhaus, das ich einsegne“, räumte er ein und gestand, dass sein liturgisches Gebetbuch dafür kein spezielles Gebet enthalte. Er griff für seine Segensworte daher in abgewandelter Form auf Gebete für die Fahrzeugweihe zurück.

Die ersten Autos aus der Dienstwagenflotte, die nach dem Durchtrennen des Absperrbandes einfuhren, hatten danach die Parkdecks für sich allein – ein Bild, das es sicher so schnell nach der Freigabe nicht wieder geben wird.