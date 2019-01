Tonies sind Tonträger in Form kleiner Figuren. Mittels der sogenannten Tonie-Box lassen sich Geschichten abspielen, die auf den Figuren gespeichert sind. Darunter sind aktuelle Titel, aber auch Klassiker wie „Der kleine Wassermann“ oder das Sams. Erst in der zweiten Jahreshälfte sind die Tonies in den Bestand der Bücherei gekommen – und waren doch der Renner des Jahres. Auch andere innovative, interaktive Medien wie Sound- und Tiptoi-Bücher sind bei den jungen Büchereikunden sehr beliebt. Ansonsten sind es Reihen und Themenwelten – bei Mädchen zum Beispiel alles mit Pferden und Einhörnern, bei Jungs Superhelden, Star Wars und Co. – die bei Kindern und Jugendlichen gut ankommen. „Auch Harry Potter geht immer noch gut“, sagt Anne Kammholz. Die Bücher würden jetzt auch gern im englischen Original gelesen.

Über eine sogenannte Standing Order kommen die Top-Ten-Titel der Spiegel-Bestseller-Liste quasi automatisch in den Bestand der Bücherei. Die Bücher sind dann aber auch oft ausgeliehen und vorgemerkt. Da müssen die Kunden auch schon mal dicke Schmöker in drei Wochen schaffen, weil dann schon der nächste Ausleiher auf das Buch wartet.

Bei den Sachbüchern hat Kammholz im vergangenen Jahr Trend-Themen ausgemacht: Zero Waste, Minimalismus, Nachhaltigkeit, Hygge waren solche Themen, aber auch Politiker-Biografien, zum Beispiel von Martin Schulz, Donald Trump und Michelle Obama.

Oft sind Bücher und Themen auch durch ein bestimmtes Ereignis (wieder) interessant: Jahrestage – wie im vergangenen Jahr der 200. Geburtstag von Karl Marx oder der Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren – oder die Neuverfilmung eines Romans sorgen dann für Aufmerksamkeit – und Neuerscheinungen. „Neben der Medienpräsenz von Autoren und Themen ist auch die Mund-zu-Mund-Propaganda ganz wichtig“, weiß Kammholz.

Ein lokales Ereignis, das jährlich wiederkehrt und Fans mobilisiert, ist das Jazzfest. „Da haben wir bei den Musik-CDs eine eigene Rubrik eingerichtet“, erzählt Anne Kammholz. Tatsächlich gibt es auch schon eine Zusammenstellung mit CDs von Künstlern, die in diesem Jahr beim Jazzfest auftreten. Joris findet sich zum Beispiel darunter oder auch Level 42.

Ansonsten – auch das eine Folge medialer Entwicklung – sind Musik-CDs bei den Bücherei-Kunden nicht mehr so gefragt wie früher. Da mache sich die Möglichkeit bemerkbar, Musik im Internet streamen zu können. Wo die Bücherei mit solchen Trends mitgeht, da findet auch Wachstum statt: So wachsen die Zugriffe auf muensterload.de, der virtuellen Zweigstelle der Bibliotheken im Münsterland. Darüber haben Kunden Zugriff auf digitale Medien wie E-Books, E-Audios und -Videos, aber auch auf Zeitungen und Zeitschriften. Für maximal vier Stunden am Tag können Nutzer hier zum Beispiel in der Wochenzeitung „Die Zeit“ schmökern.

Auch für Geflüchtete ist die Stadtbücherei nach wie vor eine wichtige Anlaufstation. Dabei geht es nicht mehr nur ums Deutsch lernen, sondern auch um die „normale“ Nutzung. „Daran merkt man auch, dass die Menschen angekommen sind“, Anne sagt Kammholz.