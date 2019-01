Wohnung geht in Flammen auf

Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort befand sich gegen 17.30 Uhr ein 70-jähriger Mann allein in der Wohnung. Offenbar durch den unachtsamen Umgang mit einer Zigarette brach dann das Feuer aus, das in der Wohnung rasend schnell um sich griff. Beim Eintreffen der ersten Kräfte von Feuerwehr und Polizei schlugen die Flammen bereits weithin sichtbar aus der Wohnung. Alarmiert wurde die Feuerwehr durch eine Nachbarin des 70-Jährigen, die sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte auch um den – sichtlich unter dem Eindruck des Unglücks stehenden – Mann kümmerte. Zuvor hatte der 70-Jährige die brennende Wohnung offenbar noch aus eigener Kraft verlassen können.

Die Feuerwehr rückte aufgrund der Alarmierung – „MIG – Menschenleben in Gefahr“ – mit allen verfügbaren Kräften beider Löschzüge zur Einsatzstelle aus.

Der Bewohner wurde anschließend vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Um die Unterbringung des Mannes kümmerte sich anschließend der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes.

Die Flammen hatten die Feuerwehrleute rasch unter Kontrolle, allerdings gab es in der Wohnung und im Umfeld der Brandstelle eine starke Rauchentwicklung. Wehrleute drangen deshalb unter Atemschutz in das Gebäude vor und schafften nach den eigentlichen Löscharbeiten jede Menge brennbares Material, vor allem viel Papier, ins Freie. Durch den Einsatz von Hochleistungslüftern wurde die Wohnung schließlich rauchfrei gemacht.

Die Polizei beschlagnahmte noch während der Löscharbeiten die Brandstelle. Die Kriminalpolizei wird jetzt die weiteren Ermittlungen führen, um die Brandursache im Detail zu klären.

Zur Schadenshöhe machten Polizeibeamte an der Einsatzstelle noch keine Angaben. Ein Blick durch das Fenster in die verwüstete Wohnung zeigte jedoch deutlich das immense Ausmaß des Schadens. Zu klären wird auch sein, inwieweit angrenzende Wohnungen der Häuserzeile an der Eilermarkstraße durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden. Erste Begehungen durch die Feuerwehr lieferten zumindest in einem Fall aber dafür keine Hinweise.