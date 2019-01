Die Hände zum Himmel

Nach dem Einmarsch der eigenen Garden und des Vorstands der GNG nahm das Event seinen individuellen Verlauf. In gewohnter Manier hatten sich zahlreiche Delegationen befreundeter Karnevalsvereine von dies- und jenseits der Grenze eingefunden, um dem Gronauer Jugend-Dreigestirn um Prinz Leon I. (Schrön), Prinzessin Janine I. (Wensing) und Hofdame Jana (Preister) ihre Aufwartung zu machen. Mit im Gepäck hatten sie dabei allerlei Darbietungen, mit denen sie das karnevalistische Treiben in der Bürgerhalle ordentlich anheizten.

Als echter Hingucker und absoluter Höhepunkt des bunt gespickten Programms entpuppte sich wieder einmal das Tanzkorps der KG Dürscheder Mellsäck, dessen Aktive in ihren rot-weißen Kostümen im wahrsten Sinn des Wortes über allem schwebten. Knapp unter der Hallendecke nämlich präsentierten die weit gereisten Gäste Sport der Extraklasse und tanzten sich so im Nu in die Herzen der Besucher.

39. Internationaler Frühschoppen der Gronauer Narrengilde 1/28 Vor allem tänzerische Darbietungen standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Foto: Angelika Hoof

Mit erstklassigen Show- und Gardetänzen wussten aber auch die heimischen Garden zu begeistern. Neben den süßen GNG-Küken, denen der Auftakt kurz nach 11 Uhr vorbehalten war, durfte auch Solo-Mariechen Georgina Haas von den Bachusjüngern nicht fehlen, die für ihre Darbietung ebenso viel Applaus einheimste. Auch in musikalischer Hinsicht hatte der Frühschoppen einiges zu bieten, denn insbesondere die Abordnungen aus den Niederlanden brachten mit Gesang und Frohsinn die Halle zum Beben.

Worauf sich die Karnevalisten der GNG nun vor allem freuen ist klar: Topp Wetter und einen gut besuchten Karnevalsumzug, der sich am 3. März durch die Gronauer Innenstadt schlängeln wird. Gronau helau, Epe helau, GNG helau.