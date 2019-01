Gronau -

Noch sind sie die Großen im Kindergarten – doch schon im Sommer werden sie zu i-Männchen. Und der Weg dahin, der führt in Gronau schon fast traditionell über die Schulranzen-Party, die am 2. Februar (Samstag) von 9.30 bis 13 Uhr im Autohaus Segbert an der Ochtruper Straße 24 stattfindet.