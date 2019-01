Fitness im nassen Element

Wasser ist das Element, das Woche für Woche für Teilnehmer in den Kneipp-Aqua-Fitness-Kursen im Hallenbad, im Bad des Klosters Bardel und von Linds Wellness in Overdinkel für das besondere Erlebnis sorgt. Dabei stehen Spaß, soziales Miteinander, Fitness und Gesundheit im Vordergrund. Nun stellt der Kneipp-Verein das neue Programm für das Frühjahr vor. Kursstart für alle Angebote ist am kommenden Montag (14. Januar).

Aqua-Gymnastik ist eine anerkannte vorbeugende und gesundheitsbildende Maßnahme als Ganzkörpertraining mit vielfältigen Auswirkungen auf die Fitness von Körper, Seele und Geist, schreibt der Kneipp-Verein in einer Mitteilung. Es ist es ein Gesundheitssportangebot, das vor allem Spaß bietet und die Fitness verbessert.

Sie empfiehlt sich besonders unter anderem zur Vorbeugung von Haltungsschäden. Sie strafft die Muskulatur und das Bindegewebe. Der Stütz- und der Bewegungsapparat werden entlastet, Wirbelsäule und Gelenke werden geschont trainiert. Eine besondere Rolle spielt in den Gruppen die Herzkreislaufprävention, das Herzkreislaufsystem wird aktiviert und die Atemmuskeln gekräftigt. Dazu sind die Übungen im Wasser gut geeignet für die Fettverbrennung.

„Durch den Wasserauftrieb verliert der Körper neun Zehntel seines Gewichtes und viele Übungen verzeichnen eine wesentliche Verringerung der Belastung auf Wirbelsäule und Gelenke“, sagt Präventionsübungsleiterin Britta Garitsen. Und: „Der Wasserwiderstand erlaubt den Übenden nur langsame, kontrollierte Bewegungsabläufe, die einem schonenden Muskeltraining dienen.“

Stichworte wie Auftrieb, Wasserwiderstand und Wasserdruck bieten den Teilnehmern, die regelmäßig üben, eine Vielfalt von gesundheitlichen Effekten, vor allem auch Kraft und Ausdauer, wo in der Gruppe das Schwätzchen auch nicht zu kurz kommt.

Am 14. Januar (Montag) um 17 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr starten die Kurse bei Linds Wellness, Hoofstraat 129 in Overdinkel. Am Dienstag um 19 Uhr und am Donnerstag um 17.30 Uhr und 18.30 Uhr wird zu weiteren Kursen in Overdinkel eingeladen. Im Hallenbad an der Laubstiege startet der Kurs am 14. Januar (Montag) um 14.45 Uhr. In Kloster Bardel starten die Kurse ebenfalls am Montag um 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr mit Präventionsübungsleiterin Ramona Bork. Am Dienstag um 17 Uhr und 20 Uhr gibt es weitere Einstiegsmöglichkeiten. Dazu gibt es eine weitere Einstiegsmöglichkeit am Mittwoch um 20 Uhr.

Anmeldungen von Einstiegern nimmt der Kneipp-Verein unter ✆ 02565 4054664 entgegen.