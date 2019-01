Die Polizei hat im vergangenen Jahr im Osten der Niederland so viele Drogenlabore ausgehoben wie nie zuvor. Allein in der Region Twente waren es drei – auch das gab es vorher nicht. Dass es der niederländischen Polizei im Osten des Landes immer besser gelingt, Drogendealern auf die Schliche zu kommen, geht aus einer Statistik hervor, die vermutlich heute (Dienstag) veröffentlicht wird, wie die Tageszeitung TC Tubantia berichtet.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 19 Drogenlabore entdeckt und ausgehoben – im Jahr 2015 waren es sieben, 2017 wurden neun entdeckt. Neben den Produktionsstätten für Drogen ist auch die Zahl der entdeckten Umschlagplätze gestiegen: Von sechs im Jahr 2015 über zwölf im Jahr 2017 auf 16 im vergangenen Jahr.

Die drei in der Region Twente von der Polizei entdeckten Drogenlabore waren in Almelo, Hengelo und Enschede angesiedelt. Dort wurden Ecstasy-Pillen hergestellt. Die Zahl ist höher als in den Jahren zuvor, in denen die Produktion von harten Drogen vor allem an Standorten im Süden der Niederlande stattfand, so die Tubantia.

Eine Ursache für die Steigerung der Zahl der entdeckten Drogenlabore sieht die Polizei darin, dass in 2018 jeder Drogenumschlagplatz als Tatort betrachtet und den entsprechenden Untersuchungen (Spurensuche, Fingerabdruck-Untersuchungen) unterzogen wurde. „Das liefert uns mehr Anhaltspunkte für die Ermittlung von Drogenlaboren“, so ein Polizeisprecher. So sehr sich die Polizei über die Erfolge freut, weiß sie, dass es nur um die Spitze des Eisbergs geht. Wichtig sei in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung: „Wir bekommen immer häufiger Hinweise von Bürgern, denen wir dann auch direkt nachgehen.“