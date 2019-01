132 Sternsinger machten sich am Wochenende auf den Weg, um den Sternsinger-Segen in die Haushalte der Pfarrei St. Antonius Gronau zu bringen. Durch die Teilnahme von Firmlingen und Kommunionkindern konnte ein weitaus größerer Teil Gronaus als in den Jahren zuvor abgedeckt werden, heißt es in einer Mitteilung über die Aktion. Das Thema der Sternsinger in diesem Jahr lautete: „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Bei einem Imbiss im Jugendzentrum konnten sich alle teilnehmenden Sternsinger stärken. Es wird darauf hingewiesen, dass Aufkleber mit dem Sternsinger-Segen in den kommenden Tagen noch in den Pfarrbüros und im Jugendzentrum erhältlich sind.