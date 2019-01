Die Pfarrgemeinde St. Antonius feiert am Samstag (12. Januar) um 16.30 Uhr in der St.-Josef-Kirche eine sogenannte Erklärmesse. Daran nehmen alle Erstkommunionkinder mit ihren Familien teil.

Immer weniger katholische Christen verstehen wirklich, was in der Heiligen Messe „passiert“. Selbst regelmäßigen Gottesdienstbesuchern ist oft die Bedeutung der einzelnen Elemente nicht mehr geläufig. Dass diese Elemente einen logischen Aufbau des Gottesdienstes bilden und einen reichen Schatz beinhalten, den es zu heben gilt, möchte die Gemeinde vermitteln. An der jeweils entsprechenden Stelle wird daher ein kurzer Kommentar bzw. eine Erklärung vorgelesen. Auch alle erwachsenen Interessierten sind herzlich eingeladen.