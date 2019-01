bad Bentheim -

997 Gramm Amphetamin im Wert von rund 12 000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Abend des 7. Januar bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Bad Bentheimer Rastplatz „Waldseite Süd“ an der A 30 in einem aus den Niederlanden eingereisten Pkw.