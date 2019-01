Krümel & Fussel, die kleinen Wollschweine, wohnen im echten Leben zusammen mit vielen anderen Tieren auf einem Bauernhof in Oberfranken. Ihr abenteuerliches Schweineleben inspirierte die Autorin Judith Allert und die Illustratorin Joelle Tourlonias zu dieser Bilderbuchreihe.

Büchereimitarbeiterin Dorothe Roling hat sich zwei Abenteuer von Krümel & Fussel für die Vorlesestunde ausgesucht. Die beiden finden sich dabei mitten in einer Schafherde wieder. Flauschige Wollpopos so weit das Auge reicht. Zwischen diesen seltsamen Tieren ist es ihnen schnell klar: Die sind auf jeden Fall gefährlich, also bloß nicht als Schweine auffallen. In der zweiten Geschichte befinden sich Krümel & Fussel im Schneegestöber. Als der Sturm sich gelegt hat, sind plötzlich alle anderen Tiere im Wald verschwunden – und mit ihnen die Wintervorräte. Wer mit den beiden Wollschweinen auf die Suche gehen möchte, kommt in die Bücherei Epe.

Danach findet von 17 bis 18 Uhr die E-Book-Sprechstunde statt.