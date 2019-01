Gronau -

Der Bürgerausschuss Karneval Gronau und Epe (BAK) arbeitet mit Hochdruck daran, am 3. März (Sonntag) wieder einen „fröhlichen und bunten Umzug in Gronau präsentieren zu können“. Ohne Unterstützung und die aktive Beteiligung ist dies aber nicht möglich, so der BAK in einer Pressemitteilung.