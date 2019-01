Die Musiker und Musikerinnen des Evangelischen Posaunenchores von 1886 freuen sich darauf, das Neue Jahr mit einem Konzert in der Festscheune des Hotels Bügener in Epe einzuläuten. Das Konzert findet am Sonntag (20. Januar) statt. Es beginnt um 15 Uhr, Einlass ist ab 14.30 Uhr.

Die Zuhörer dürfen auf ein abwechslungsreiches Programm gespannt sein. Beliebte Polkas und Märsche, Stücke aus der Swing-Ära, „Rockiges“ und auch Schlager stehen auf dem Programm. Die Saxofonistin und Musiklehrerin Iris Gruber wird den Posaunenchor unterstützen. Im Eintrittspreis von fünf Euro sind Kaffee, Tee oder Kakao bereits enthalten, so der Posaunenchor.