Im Alter von 85 Jahren ist am Samstag Anfons Frye, langjähriger Pfarrer der Eper Kirchengemeinde St. Agatha, in Lüdinghausen gestorben. Alfons Frye wurde im August 1933 in Olfen geboren und Anfang Februar 1962 im Dom zu Münster zum Priester geweiht.

Nach Tätigkeiten als Kaplan in verschiedenen Orten kam er 1974 als Pfarrer nach Epe.

Nach Angaben der Pfarrgemeinde St. Agatha wird das Seelenamt am kommenden Samstag (19. Januar) um 10 Uhr in St. Agatha gefeiert, anschließend wird der Verstorbenen in einem Trauerzug zum Friedhof geleitet, wo die Beisetzung stattfindet. Der Sarg wird bereits am Donnerstag in der Kirche aufgebahrt, um der Gemeinde Gelegenheit zu geben, sich von Pfarrer Alfons Frye zu verabschieden.