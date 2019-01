Tanzender Prinz, Comedy und bunter Narrenauflauf

Das muss man den Karnevalisten lassen: Wenn es um Zusammenhalt in der eigenen Zunft geht, passen nicht mal plattgefahrene Kamelle zwischen die Gronauer und Eper Narren. So zu sehen und zu erleben am Samstagabend bei Vennekötter: Die Eper Jugendkarnevalisten um Marius Deckers hatten gerufen – und alle kamen. Das Jugend-Dreigestirn, Garden und Solotänzerinnen der verschiedenen Gesellschaften sowie viele Gäste sorgten für ein volles Haus.

Gleich zum Start versprüht Motor und Moderator Marius Deckers auf seine ganz eigene Art Charme und gute Laune: „Es juckt an allen Ecken“, macht er deutlich, dass er den Beginn der Karnevalsfeier kaum abwarten kann. Und: „Die Kellner halten mich für bekloppt“, spielt er auf seine eigene Nervosität an, die aber (wenn überhaupt vorhanden) fix verfliegt.

Im bunten Reigen kündigt Deckers sein Team („Ohne die geht nix!“) und in der Folge viele Gäste an. So ziehen neben dem Jugend-Dreigestirn, Stadtprinz Leon Schröer, Stadtprinzessin Janine Wensing und Hofdame Jana Preister unter anderem auch der BAK-Vorsitzende Bajorath – als doppelter Werner auch Vertreter der Stadt – auf die Bühne. „Der Karneval kommt leicht und modern, Epe ist halt Weltstadt – und mondän“, reimt Bajorath.

Jugendkarneval Epe 2019 1/113 Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Wenn es um das Feiern geht, halten die Karnevalisten zusammen: Beim Jugendkarneval in Epe gaben sich am Samstagabend alle Vereine im Eventcenter Vennekötter ein Stelldichein. Tanz, Comedy und Musik standen auf dem Programm. Foto: Klaus Wiedau

Ansonsten lautet die Devise: Wenig reden, viel Show: Ob Solo-Mariechen oder Garden von GNG, Bachusjüngern oder Karnevalsfreunden Grün-Weiß – alle zeigen auf der Tanzfläche, wofür sie in den zurückliegenden Monaten trainiert haben. Und einen tanzenden Prinzen Leon hat ein Dreigestirn auch nicht jedes Jahr. . .

Für „Bombenstimmung“ sorgt auch Comedian Amjad („Amjad, nicht Anschlag!“). Und der hat reichlich zu berichten: Vom Leben in Gronau („Ich hab drei Jahre hier gelebt, ich hab´s bereut. Jetzt wohn ich in Ochtrup!“) über die Zweideutigkeiten der deutschen Sprache bis hin zu seinen arabischen Wurzeln und dem Migrationshintergrund: „Ich war lange mit einer deutschen Frau zusammen, aus Liebe – zum deutschen Pass!“

Dass der Jugendkarneval in vielerlei Hinsicht eigene Wege geht, zeigt sich auch beim Dank an die Sponsoren: Gleich zwei Bestattungsunternehmen aus Epe gehören zu den Förderern, wie Deckers und Ehrenvorstand Josef Arends auflisten – das sage noch einer, die Jugend denkt nicht an die eigene Zukunft!

Besonderes Highlight des Abends ist schließlich ein Auftritt von fast zwei Dutzend Tänzerinnen des Turnvereins Epe, die unter der Leitung von Monika Grüber einen fantasievollen und energiegeladenen Showtanz zeigen. Ein Vorgeschmack auf das Musical „Das geheimnisvolle Museum“, an dem Grüber und ihre Tänzerinnen arbeiten. „Die Aufführungen sind für November geplant“, verrät Monika Grüber am Rande gegenüber den WN. Die Kostprobe wird jedenfalls mit besonderem Applaus gefeiert.

Kurz nach 22 Uhr schließlich gibt Sängerin Nadine Prinz die Tanzfläche frei. Mit Schlagern aus ihrem Repertoire sorgt sie dafür, dass die Stimmung weiter steigt. Und für Mitternacht steht dann noch Josef Hassing auf dem Ablaufplan.

Fazit des Abends: Die zweite Party des Jugendkarnevals Epe zeigt, dass das kleine Pflänzchen seit der Premiere gewachsen ist. Vielleicht ließe sich das minutenlange Orden verteilen auf der Bühne zeitlich noch etwas raffen – auch wenn Marius Deckers dann um das Küssen gebracht würde, den Part des Abends, der ihm am meisten Freude bereitete, wie er immer wieder betonte. . .