450 Gäste in der Borkener Stadthalle

Kreis Borken -

Abendgarderobe statt Arbeitskleidung – so lautete am Freitagabend beim „Fest der Landwirtschaft“ die Devise in der Borkener Stadthalle. Aus dem ganzen Kreis Borken versammelten sich rund 450 Vertreter der Agrarberufe sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft.