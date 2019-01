Auspowern mit Vorsatz

„Drei, zwei, eins!“ Die Stimme aus dem Lautsprecher ist unerbittlich. Wie schnell zehn Sekunden zu Ende sind – kaum zu glauben. Im Geist drängt sich die Gretchenfrage auf: Ist das mit den guten Vorsätzen wirklich so wichtig? Aber der Geist hat Pause, wenn das leider so schwach gewordene Fleisch in Schwung gebracht werden soll. Die Musik schlägt den Beat dazu: 20 Sekunden volle Pulle, zehn Sekunden Pause, dann wieder 20 Sekunden Auspowern. Und so weiter.

Tabata heißt das Trainingskonzept, das sich seit jüngster Zeit immer größerer Beliebtheit erfreut. Beim Turnverein Gronau gibt es seit zwei Jahren das Angebot. Und obwohl sich hier alle sichtbar quälen nach der Weihnachtspause, sind alle mit Begeisterung dabei: zwei Männer, 13 Frauen. Die meisten kommen schon seit zwei Jahren immer wieder.

Jede Einheit dauert vier Minuten, jede beschäftigt sich gezielt mit einer Muskelgruppe: Bauch, Rücken, Oberschenkel, Schultern, Arme. Kniebeugen, Liegestütze, Bauchpresse, Hampelmann, zwischendrin ein Sprint auf der Stelle – die meisten Übungen sind so oder ähnlich bekannt. Den Unterschied zu anderen Sportarten machen Aufbau und Abfolge der Übungen. Passend eingespielte Songs liefern jeweils im Kurz-Countdown die eingezählten Einsätze – sowohl für die Pausen als auch für die Übungsphasen. Zwischendrin geht die Vorturnerin durch die Reihen und kontrolliert die korrekte Ausführung. Steht der Körper richtig über den Füßen, bleibt die Hüfte in Position, wenn im Liegestütz ein Arm gen Himmel gestreckt werden muss? Wie effektiv das alles tatsächlich ist, macht sich spätestens am nächsten Tag mit einem Rundum-Ganzkörpermuskelkater bemerkbar.

Zu Jahresbeginn kämen immer mehr Teilnehmer, nickt Susanne Stiene. Viele treiben die guten Vorsätze in die Kurse oder das schlechte Gewissen nach den Feiertagswochen mit wenig Bewegung und viel Essen. „Die ersten zwei bis drei Monate ist es immer sehr voll.“ So auch hier.

„Eigentlich ist es eine ganz normale Sportstunde“, sagt Susanne Stiene. „Bloß die Darreichungsform ist anders.“ Die 51-Jährige ist bemerkenswert fit. Sie hat schon zwei Stunden Konditionstraining in verschiedenen Varianten hinter sich und selbst einen roten Kopf von der Anstrengung. Aber ihr vergehen weder die Lust noch das Lachen. „Dieselbe Übung noch einmal!“, strahlt sie, als alle sich mal wieder ächzend in die Zehn-Sekunden-Pause retten.

„Oh Gott, und wir machen das freiwillig“, stöhnt eine. Alles lacht. „Die, die einmal dabei sind, kommen wieder“, sagt Susanne Stiene. Tabata hat eine wachsende Fangemeinde. Es sei wie in jedem Sport: „Manche mögen‘s, manche nicht.“ Sie selbst liebe aber auch Step-Aerobic und Langhanteltraining. Das ist bei Frauen weniger populär als bei Männern, weshalb es da wohl noch ein paar freie Plätze gebe. Aber auch das hier macht ihr sichtlich Spaß.

Seit dem Jahr 2001 ist Susanne Stiene Übungsleiterin beim TV Gronau. „Ich war selbst Teilnehmerin damals“, erzählt sie. Begeistert vom Sport und von der Atmosphäre habe sie sofort reagiert, als Übungsleiter gesucht wurden. Mit Lehrgängen und wiederholten Fortbildungen hat sie sich fit gemacht für die Aufgabe, von der sie nicht mehr lassen will. Wieder strahlt sie: „Ich habe den schönsten Job überhaupt.“