Die Meister des Jahres 2018 sind am Samstag von der Reisevereinigung (RV) Epe geehrt worden. Vorsitzender Helmut Klümper hieß dazu zahlreiche Taubenzüchter in der Einsatzstelle am Hotel Bügener in Epe willkommen. Er gratulierte in einem kurzen Grußwort den erfolgreichen Mitgliedern der RV und überreichte Pokale und Urkunden.

Den Stadtmeister-Titel sicherte sich im zurückliegenden Jahr das RV-Mitglied Hermann Niesing. Die RV-Meisterschaft errang mit 48 Preisen und 15 977 Preiskilometern Alfons Bösing, gefolgt von Alois Wesseling (43 Preise, 15 508 Preiskilometer) und Walter Niehoff (45 Preise, 15 151 Preiskilometer).

Weitere Preise gingen an Alfons Bösing (Weibchenmeister), Martin Berges (Jährigenmeister), Alois Wesseling (Vogelmeister); Gebrüder Banken (Jungtiermeister) und Alois Wesseling (Generalmeister).

Die beste AS-Taube stellte Alfons Bösing. den besten Vogel Alois Wesseling, das beste Weibchen Helmut Klümper. Martin Berges wurde zudem für den besten jährigen Vogel ausgezeichnet, Heinrich Leuders für das beste jährige Weibchen. Das beste Jungtier stellten 2018 die Gebrüder Banken.

Nach der Preisübergabe gingen die Taubenfreunde bei einem gemeinsamen Abendessen mit viel Fachsimpelei zum gemütlichen Teil über.