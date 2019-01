Die Jecken des Münsterlands verstehen sich als eine große Familie. Da dürfen auch gute Ideen vom jeweils anderen übernommen werden. „We are Family“ – so lautet das Sessionsmotto des KC Meckermann aus Bocholt, einem Partnerverein der Eper Bachusjünger. Die Eperaner haben das Motto des KC Meckermann kurzerhand für die traditionelle Prinzenfrühstücks-Party am Sonntag (20. Januar) übernommen.

2003 wurde das Prinzenfrühstück aus der Taufe gehoben. Von Beginn an wurde der Termin – der dritte Sonntag im Januar – von vielen befreundeten Vereinen fest im Terminkalender eingeplant. Mit Tollitäten und Tanzgarden im Gefolge gestalten sie seitdem das Programm mit.

„Mit inzwischen wieder rund 100 Mitgliedern, zwei Tanzgarden, drei Solo-Mariechen und einer ganz neuen Tanzgruppe, die am Sonntag ihr Debüt geben wird, sind wir in den letzten Jahren stark gewachsen“, erklären Jens Thyhatmer und Marijana Asman – Präsident und Vorsitzende des Eper Vereins.

Immer wieder neu ist auch der Ort, an dem gefeiert wird. „In 17 Jahren Prinzenfrühstück haben wir immer wieder das Konzept angepasst und andere Veranstaltungsorte gewählt, um nicht langweilig zu werden“, so Thyhatmer. „In der ,Mallorca-Oase‘ haben wir jetzt die Möglichkeit, die Veranstaltung in mehreren Räumen zu entzerren. So gibt es immer Leute, die sitzend dem Programm folgen wollen und andere, die stehend feiern und reden möchten – was auch gut ist, aber immer die Künstler stört. Mit der Verteilung auf mehrere Räume werden wir jedem Gast gerecht. Durch Video­streaming in alle Bereiche auf Leinwand und TV-Geräte kann trotzdem jeder alles sehen.“

Moderator Rainer Reimer verspricht eine Prinzenfrühstücks-Party, zu der sich mehr als 15 Vereine und viele private Gäste angemeldet haben. „Im Tagesverlauf rechnen wir mit über 400 Teilnehmern“, so Reimer. Gesang und Wortbeiträge sind geplant. Unter anderem haben die Bachusjünger die Partykanone „Pepe Palme“ als Stimmungsmacher eingeladen. Für den Spaß sorgt auch „Hilla Heien“, die mit Wort und Witz vom Niederrhein anreist.

Beginn der Veranstaltung ist am Sonntag (20. Januar) um 9 Uhr mit dem Frühstück (für angemeldete Gäste). Die Karnevalsparty, zu der die Bachusjünger alle interessierten Bürger einladen. beginnt um 11.11 Uhr. Veranstaltungsort ist die Mallorca-Oase, An der Eßseite 227 in Gronau.