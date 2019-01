Heimatverein Epe stellt sich im Bürgerfunk vor

Radio von Bürgern für Bürger, so einfach lässt sich das Prinzip des Bürgerfunks beschreiben. Über die privaten Radiosender in NRW hat jeder die Chance, sein eigenes Thema anderen Menschen nahezubringen, sie mitzunehmen und dafür zu interessieren.

Mit der Herstellung einer eigenen Sendung befasste sich der Heimatverein Epe in Verbindung mit der Volkshochschule Gronau. Es zeigte sich, das Rundfunkmachen ein erlernbares Handwerk ist.

Mit Daniel Meyer fanden die Volkshochschule Gronau und der Vorstand des Heimatvereins Epe einen lizenzierten Medientrainer, der für die Erstellung einer Radiosendung die notwendige Kompetenz mitbringt. Er erlernte das Handwerk als Redakteur und späterer Chefredakteur bei Radio Q, einem nichtkommerziellen, studentischen Campusradio-Hörfunksender der Städte Münster und Steinfurt. Mitglieder des Heimatvereins Epe wurden durch ihn über die Rahmenbedingungen des nicht-kommerziellen Bürgerfunks informiert und lernten journalistische Beitragsformen kennen. Außerdem gab es einen Einblick in die Technik und Produktion von Radiosendungen.

In der nun fertig gestellten Sendung stellt sich der Heimatverein Epe vor. Beiträge über den Verein selbst oder die Arbeitsgruppen Genealogie, den Förderkreis Alte Synagoge, das Schulbuch „Eper Schulgeschichte(n) und das Denkmalprojekt „Lernende“ oder der Singkreis unter der Leitung von Maria Perrefort in Zusammenarbeit mit Doris Mattrisch finden sich darin wieder. Auch Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 der Overbergschule zu Wort.

Für die Programmersteller aus dem Heimatverein waren Aufnahmegeräte und das dazu gehörende Computerprogramm Neuland. Wie bedient man die Aufnahmegeräte, erstellt Tonaufnahmen und bearbeitet diese im Anschluss? Die Teilnehmer lernten, mit der Freeware „Audiocity“ umzugehen. Diese importiert Klänge und Musik, legt Sound-Effekte unter einzelne Tonspuren und mischt so beispielsweise Musiktitel oder Texte zusammen. Das Programm, mit dem sich die Teilnehmer befassten, bringt viele professionelle Bearbeitungs- und Aufnahmefunktionen mit. Es lassen sich damit sowohl Live-Aufnahmen erstellen als auch so genannte Tracks zurechtschneiden. Die virtuelle Schere setzt man heute mit der Computermaus an. Den Verlauf eines Musikfragmentes stellt das Computerprogramm auf einer horizontalen Zeitleiste dar.

Es gehörte schon etwas Übung dazu, eigene Musikstücke und Interviews zu erstellen und abzumischen.

Zum Aufnehmen gehören mobile Aufnahmegeräte. Letztlich zeigte sich, dass es durchaus möglich ist, eine Radiosendung nicht in einem Studio, sondern im Wohnzimmer oder in der Küche selbst herzustellen, wenn man die moderne Technik beherrscht.

Daniel Meyer legte besonderen Wert darauf, dass die Teilnehmer ihre Beiträge selbst gestalteten und auch die Bearbeitung des Programms unter seiner Anleitung vornahmen. So haben die Mitglieder des Heimatvereins Epe diese Sendung ausschließlich selbst gefertigt.

Die Moderatoren der Sendung suchten dann die passenden Musikstücke aus. So entstand ein musikalischer Mix aus plattdeutschen Musikstücken, aber auch aus Ohrwürmern. Natürlich wurde dabei auch Udo Lindenberg nicht vergessen. Herausgekommen ist eine interessante Sendung mit vielen Informationen aus dem Heimatverein Epe zum Abschluss des Jubiläumsjahres „25 Jahre Heimatverein Epe“.

Am Sonntag (20. Januar) wird die 52 Minuten dauernde Sendung über die Westmünsterlandwelle ausgestrahlt. Sie beginnt im Anschluss an die 19-Uhr-Nachrichten.

Im Heimathaus in Epe findet zu gleicher Zeit ein „public hearing“ statt. Mitglieder des Vereins, aber auch Gäste, die am Bürgerfunk interessiert sind, sind eingeladen.