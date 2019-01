Als dritter Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 10. März hat jetzt der Eperaner Christoph Leuders seinen Hut in den Ring geworfen. Das bestätigte am Dienstag auf Anfrage die Stadtverwaltung. Danach hat Leuders die erforderlichen Unterlagen am Montag im Rathaus abgegeben. Erste Beigeordnete Sandra Cichon als Wahlleiterin prüft nach Angaben der Stadt jetzt die Vollständigkeit der Unterlagen und die Gültigkeit der erforderlichen (mindestens 200) Unterstützungsunterschriften. Über die Zulässigkeit aller Wahlvorschläge – bisher kandidieren die amtierende Bürgermeisterin Sonja Jürgens (SPD) sowie ihre Herausforderer Rainer Doetkotte (CDU) und Christoph Leuders – entscheidet am 28. Januar (Montag) der Wahlausschuss der Stadt.

Leuders, Jahrgang 1995, studiert Wirtschaftsingenieurwesen (Chemietechnik) an der FH Münster