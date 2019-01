Gronau/Epe -

Der Pachtvertrag des FC Epe für den Trainingsplatz in den Bülten läuft Ende 2021 aus. Zu früh, als dass bis dahin eine gemeinsame neue Sportanlage mit dem TV Westfalia Epe am St.-Katharinen-Weg realisiert werden könnte. In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstagabend machte Joachim Krafzik (Leiter Fachdienst Bauplanung) deutlich, dass allein die erforderliche Prüfung der Umwelt- und Artenschutzbelange ein Jahr Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Die landesplanerische Abstimmung sei ein weiterer Punkt, der Zeit erfordere. „Wir müssten dicke Bretter bohren. Was uns nicht davon abhalten muss, den Bohrer anzusetzen“, so Krafzik.