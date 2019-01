Gronau -

Für den Gronauer Gospelchor Soulful Swinging Singers heißt das Ziel zum vierten Mal New Orleans. Der Chor fährt in den Herbstferien 2020 erneut in die Stadt am Mississippi. Neben dem musikalischen Austausch mit dort ansässigen Gospelchören und Musikern, wird auch ein kultureller Part Bestandteil dieser Reise sein.