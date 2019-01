Innenstadt steht ganz oben

Innenstadtentwicklung, Stärkung der sozialen Gerechtigkeit, Klima- und Umweltschutz oder Bürgermeisterwahl – die Fraktionen im Rat der Stadt haben sich für 2019 teilweise identische, teilweise aber auch sehr unterschiedliche Ziele gesteckt. Die WN-Redaktion hat zu Beginn der politischen Arbeit im neuen Jahr die Top-Themen erfragt. In dieser Folge kommt die CDU zu Wort.

Drei Punkte listet Sebastian Laschke für seine Fraktion auf:

Erstens: Die Innenstadtentwicklung im Quartier Kurt-Schumacher-Platz mit Drio und weiteren Projekten umsetzen. „Zielsetzung ist die Schaffung neuer Wegebeziehungen und die Umgestaltung der Neustraße, Schulstraße und Schweringstraße sowie die Aufwertung der Plätze und Achsen im Ganzen.“

Auf Rang zwei nennt Laschke: „Die Bürgermeisterwahl mit Rainer Doetkotte gewinnen, damit die Verwaltungsstrukturen aktiver und moderner werden.“ Zudem wünscht sich die CDU „die Erfahrungen und das Engagement des neuen Stadtbaurates (Ralf Groß-Holtick) schnell und ergebnisreich in das Verwaltungshandeln einzubinden, sodass Ergebnisse in der Verwaltung entstehen und nicht – wie beispielsweise bei der Beschaffung der Fläche für die Feuer- und Rettungswache oder den Verträgen Drio – ein Eingreifen der Politik notwendig wird“.

Punkt drei der CDU-Top-Themenliste enthält schließlich einen Katalog der Projekte, die inzwischen von der Politik beschlossen sind, die es aber noch weiterzubringen und fertigzustellen gilt. Genannt werden hier: Der Neubau Feuer- und Rettungswache; die Entwicklung des Quartiers Bahnhofstraße (mit Neubau eines Teilrathauses); die Baulandschaffung, um, so Laschke, „die Abwanderung junger Bürger in Nachbarkommunen zu stoppen“. Weitere Stichworte sind die Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes Epe; die Verbesserung der inneren Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt; die Beschaffung neuer Industriegebietsflächen; die Fertigstellung der Schulstrukturen und Gebäude; eine neue Kita; der Ausbau der lokalen regenerativen Energieerzeugung; die Weiterentwicklung eines Verkehrsentwicklungskonzepts und Parkleitsystems samt Parkhaus und Parkgaragen und schließlich die Denkmalsanierung Rathaus.

Neben diesen Top drei hat die CDU aber noch eine Reihe weiterer Themen auf ihrer Agenda für 2019. Die Bandbreite reicht von einem „dauerhaft stabilen realistischen Haushalt“ über die Besetzung von Stellen bei der Stadt mit „qualifizierten Personen, die sich für Gronau und Epe begeistern“ bis zur Weiterentwicklung der Sportlandschaft und dem Abbau der langen – mehr als 100 Maßnahmen umfassenden – Liste der nicht ausgebauten Straßen.

Die gesamte Liste „orientiert sich an der Aktualität der Themen“, macht Fraktionschef Sebastian Laschke deutlich. Alle Aufgaben gelte es zudem nicht nur mit Blick auf 2019 zu sehen, „denn die Entwicklung unserer Stadt ist eine kontinuierliche Aufgabe, die aus der Vergangenheit kommt und über 2019 hinaus Bestand haben muss.“ Auch gelte es, „erst mal die eigenen Hausaufgaben zu machen und Projekte abzuschließen, bevor neue Ideen auf den Markt geworfen werden“.