Neben dem immer größeren Organisationsaufwand und den damit einhergehenden Sicherheitsanforderungen waren das veränderte Ausgehverhalten des Publikums und vor allem das „Kneipensterben“ in der Gronauer Innenstadt Gründe, die diese Entscheidung stark beeinflusst haben. „Wir wollen die beliebte Kneipen-Nacht nicht vollständig aufgeben, sondern nur in eine andere Form gießen“, so die Programmmacher.

Anstelle der bisherigen Konzerte in Kneipen werden Brassbands der unterschiedlichsten stilistischen Richtungen (New Orleans, Funk, Balkan, Samba usw.) von 20 bis 2 Uhr zu erleben sein. Auf vier Podien und in der Bahnhofstraße wird alle 30 bis 45 Minuten ein Wechsel

stattfinden, so dass man als Besucher entweder „seiner“ Band folgen oder an einer bestimmten Bühne das gesamte musikalische Angebot des Abends genießen kann. Weitere vier Podien auf dem Heuss-Platz, dem Parkplatz hinter dem Drilandmuseum, auf dem Mühlenplatz und am Wasserturm hinter der Antonius-Kirche sind geplant. „Wir haben die gesamte Bandbreite der Street- und Marchingbands“ nach Gronau eingeladen“, sagt Otto Lohle (Kulturbüro). „Wir sind uns sicher, dass das neue Konzept von den Besuchern angenommen wird, weil es im weiten Umfeld ziemlich einmalig daherkommt, äußerst abwechslungsreich ist und sich von anderen Festivals und Straßenpartys abhebt.“ Thomas Albers (Kulturbüro) freut sich besonders, dass die Sponsoren es möglich machen, die Tickets für fünf Euro anbieten zu können.

Mittelpunkt des Abends wird sicherlich die niederländische Formation „Broken Brass Ensemble“ sein. Bläser wird es auch beim Ska und Reggaeprogramm von Dr. Ring Ding geben. Die „Balkan Boys“ aus Ljubljana präsentieren Brassmusik aus Slowenien und die „Krakow Street Band“ Crossover aus Polen. Mit dabei auch „Onkel Wilhelm’s Jazzkapelle“ (Foto), die Köche von „Brass Buffet“, die K-Street-Jazzband, die „Canarinhos“, Mr. Brassident, die Red Jackets Jazzband, Los Pepinos Freneticos und die Juggets Jazzband.