Außerordentliches Engagement bewiesen

Der A-Level-Jahrgang am Missionsgymnasium St. Antonius in Bardel hat Auszeichnungen für seinen herausragenden Erfolg in einer Feier an der Schule erhalten. Die Leistungen der Absolventen und Absolventinnen wurden mit den Eltern, Tutoren und dem „Head of Centre“, Schulleiter Christoph Grunewald, gewürdigt, teilt das Gymnasium mit.

Insgesamt gelang es acht Schülern und Schülerinnen, sich neben dem Abitur auf das A-Level, den höchsten Schulabschluss im englischen Schulsystem, erfolgreich vorzubereiten. Die Ergebnisse wurden den Prüflingen, Leonie Willenborg, Katharina Kück, Maximilian Seib, Anna Duesmann, Charlotte Büscher, Natascha Halfer, Renate Möller und Theresa Rohling, bereits im August bekannt gegeben. Da sich aber viele der ehemaligen Schüler und Schülerinnen nun an Universitäten oder im Ausland befinden, konnten die Zeugnisse, die im November ausgestellt worden sind, erst jetzt vergeben werden.

Bei der Feier sprach Schulleiter Grunewald die große Bedeutung dieser Leistung an und dankte den Eltern für deren Unterstützung. „Die Herausforderung dieser Leistung kann gar nicht hoch genug geschätzt werden, was ihren Bildungs- und Erfahrungswert betrifft. Diese jungen Leute haben gezeigt, was sie leisten können, sowie ihr enormes Potenzial für die Zukunft.”

„Nicht viele der Bardel-Schüler und -Schülerinnen, die im September 2015 das A-Level-Studium an der Schule aufgenommen hatten, konnten es 2018 auch erfolgreich abschließen“, sagte David Vick, der für die Prüfungen zuständige „Examinations Officer“ in Bardel. „Diese jungen Leute haben außerordentliches Engagement und Opferbereitschaft bewiesen und mit ihrer fleißigen Arbeit die A-Levels erreicht. Durch diese Zusatzqualifikation erhöhen sich ihre Chancen bei zukünftigen Arbeitgebern maßgeblich. Was vielleicht noch wichtiger für sie ist: Sie haben erfahren, dass außerordentlich harte Arbeit und Zielstrebigkeit besonders belohnt wird.”

Die Möglichkeit, an einer Schule neben dem deutschen Abitur auch eine A-Level-Prüfung abzulegen, ist nach Angaben des Missionsgymnasiums Bardel in Deutschland einmalig.