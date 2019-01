Wirtschaftsförderung, Innenstadterneuerung, Denkmalschutz-Debatten, Bauland-Beschaffung, Müllproblematik, Digitalisierung – die Arbeit wird den Verantwortlichen in Rat und Verwaltung der Stadt auch in Zukunft nicht ausgehen. Wer in den kommenden Jahren dabei an der Spitze stehen wird, darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger bei der Bürgermeisterwahl am 10. März (Sonntag) oder im Rahmen einer Stichwahl, die für den 24. März terminiert ist.

Drei Bewerber um das Amt sind bisher bekannt: Bürgermeisterin Sonja Jürgens (SPD), Rainer Doetkotte (CDU) und der parteilose Kandidat Christoph Leuders.

Wofür stehen diese Kandidaten? Welche Fähigkeiten und Qualifikationen für das Amt bringen sie mit? Wie definieren sie ihre Ziele für die Wahlperiode und welche Visionen für ein Gronau der Zukunft haben sie?

Sonja Jürgens Foto: privat

Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es im Rahmen eines Forums zur Bürgermeisterwahl, zu dem die Kolpingsfamilie Epe und die Gronauer WN-Redaktion einladen. Stattfinden wird diese Veranstaltung am 11. Februar (Montag) ab 19.30 Uhr in der Aula der Euregio-Gesamtschule Epe (ehemalige Carl-Sonnenschein-Realschule) am Gildehauser Damm.

Rainer Doetkotte Foto: privat

Geplant ist, dass sich die drei Kandidaten (und weitere, die bis zum 21. Januar ihre Kandidatur erklären müssen) an diesem Abend kurz dem Publikum in einer Vorstellungsrunde präsentieren. Danach soll aber – nach Themenschwerpunkten geordnet – breiter Raum für Fragen der Bürger an einzelne oder alle Kandidaten sein. Wer vor dem (hoffentlich) großen Publikum nicht ans Mikrofon treten möchte, kann seine Frage auf einen Fragebogen schreiben und in eine Box einwerfen. Diese Themen werden dann in die Debatte eingebracht.

Außerdem besteh die Gelegenheit, schon vorab Fragen an die WN-Redaktion (redaktion.gro@wn.de) zu senden.