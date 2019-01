Der Platz auf der Kircheninsel hat einen ganz besonderen Flair, der beim Stadtfestival Gronau bereits toll zur Geltung kommt. Aber auch die neu eingeführte Veranstaltung Dämmerschoppen hat 2018 gezeigt, dass der Platz schön ist. Diese Atmosphäre soll in den Sommermonaten an vier Donnerstagen von 17 bis 21 Uhr beim Abendmarkt Dämmerschoppen ebenfalls ihre Wirkung zeigen. Der erste Dämmerschoppen in diesem Jahr findet am 9. Mai statt. Weitere Termine sind der 6. Juni, 11. Juli und 8. August. Die Organisatoren Stadtmarketing, Duesmann Food und Catering und die Finne-Brauerei freuen sich auf eine Fortsetzung des Dämmerschoppens.

Am Mittwoch fand das erste Planungsgespräch zum Dämmerschoppen statt mit Claus Duesmann, Andre Homölle und Alex Weides .

„Bereits im letzten Jahr war das Konzept ein voller Erfolg und darauf möchten wir aufbauen“, berichtet Maike Knichwitz vom Stadtmarketing. Der Name kommt dabei nicht von ungefähr: Der Markt bietet nicht nur Obst, Gemüse, Blumen, Brot und Hähnchenschnitzel. Die Besucher können auch an Essständen einen Happen zu sich nehmen und ein Feierabendbier oder einen Wein trinken.

„Die Veranstaltungszeiten von 17 bis 21 Uhr bieten vor allem für Berufstätige die Möglichkeit, auf den Markt zu kommen, und wir hoffen natürlich auch auf viele niederländische Gäste“, so Organisator Claus Duesmann.

Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich ab sofort per E-Mail an Claus Duesmann (info@duesmann.de) wenden.

Weitere Informationen zu den Ausstellern werden in Kürze im Internet veröffentlicht.