Gronau -

Ein „Euregio-Quartier“ an der Enscheder Straße zu entwickeln ist das Ziel eines aktuellen Antrags der CDU-Ratsfraktion. In dem Diskussionspapier beschreibt die Union, dass gerade im Übergang von Glanerbrug zur deutschen Seite Nachholbedarf in der Städteplanung besteht.