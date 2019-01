Mit Bildung zu Gerechtigkeit

„Eine Bürgermeisterwahl, aus der die bisherige Bürgermeisterin als Siegerin hervorgeht, damit sie ihre gute Arbeit für Gronau fortsetzen kann.“ Das wünscht sich Norbert Ricking. Der Fraktionschef der Sozialdemokraten verweist dabei auf Erreichtes: „Es ist schon viel geschafft – es gibt aber auch noch viel zu tun.“ Mit Blick auf die WN-Bitte, die Ziele für 2019 zu definieren, macht er deutlich, dass die SPD erst Ende Januar zu ihrer Haushalts-Klausurtagung zusammenkommt. „Erst dann wird unsere Gesamtstrategie feststehen.“ Insofern seien die jetzt formulierten Ziele vor allem seine persönliche To-Do-Liste.

Zu den weiteren Zielen, für die sich die SPD im laufenden Jahr engagieren will, gehört nach Rickings Darstellung auch „ein Gronau, das menschlich offen und tolerant bleibt.“ Auch das werde die Fraktion konkret in der Haushaltsklausur diskutieren, wenn es beispielsweise um Erhöhung der Chancengleichheit durch ausreichende und gute Kitas und Schulen gehe. Ricking: „Da wird die SPD auch 2019 qualitativ am Ball bleiben müssen.“

Weitere Schwerpunktaufgabe soll im laufenden Jahr eine intensive Bearbeitung des Themas Radwege/Radverkehr sein. Ricking macht aber zugleich deutlich, dass sich sicher nicht alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Maßnahmen und Projekte in nur einem Jahr planen und umsetzen lassen. „Das Thema wird uns also mittelfristig begleiten.“

Es gehe darum, den Radverkehr mit allen Facetten – Touristik, Schul-, Berufs- und Alltagsverkehr – stärker als bisher in den Blick zu nehmen. „Gronau gilt zwar als Stadt der Radfahrer, wir haben bei dieser Verkehrsform aber noch lange keine Vorreiterrolle.“ Es müsse gelingen, spannende und zukunftweisende Vorhaben – etwa die Anlegung des grenzüberschreitenden Radschnellweges F 35 zwischen Enschede und Ochtrup – deutlich zu forcieren. Dass der SPD das Thema Radverkehr am Herzen liege, habe der im Jahr 2018 auf den Weg gebrachte Antrag zum Ausbau des Tieker Damms gezeigt, der auch politisch eine Mehrheit gefunden habe. Ricking: „Erfreulich ist, dass hier sogar eine kostensparende internationale Lösung gefunden werden konnte, indem ein Teilstück des Radweges über eine Trasse auf niederländischem Gebiet führt.“

Am Ball bleiben will die SPD auch beim Thema Ausbau des Angebotes an Offenen Ganztagsschulen. Hier sei die Stadt gefordert, zu zeigen, wie das Angebot und der bald wirksam werdende Rechtsanspruch der Eltern unter einen Hut zu bringen seien. Vor allem auch die Frage, wo bauliche Ausweitungen von Schulen an den baulich schon ausgereizten Standorten noch möglich seien, gelte es dabei zu beantworten. „In die OGS-Debatte müssen wir insbesondere die Schulleitungen und die vorhandenen OGS-Vereine einbinden“, so Ricking. Als weitere Stichworte für Aufgaben im Bildungsbereich nennt Ricking den notwendigen Ausbau des Kita-Angebotes. Weitere Schwerpunktaufgabe müsse zudem die Ausweitung der Schulsozialarbeit sein. „Dabei gilt es, die Frage der Finanzierung zu klären, aus der sich das Land trotz der Bedeutung der Aufgabe verabschiedet hat.“

Und schließlich ist da noch die Europawahl, die am 26. Mai auf der Agenda steht: „Das muss eine Europawahl werden, aus der die Sozialdemokraten zusammen mit den anderen Europabefürwortern gestärkt hervorgehen, und die nicht zu einem Parlament der Europagegner führt. Denn: Populisten bringen uns mit ihren Sprüchen nicht weiter, wie die aktuelle Brexit-Debatte deutlich macht.“