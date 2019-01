„Mermaiding“ heißt der neue Trendsport, der vor allem Mädchen begeistert. „Eine Monoflosse und ein hautenges Kostüm sind das nötige Zubehör, um abzutauchen in die bezaubernde Wasserwelt der Meerjungfrauen“, erläutert Annika Siewert, Inhaberin der Gronauer Tauchschule. Doch das ist leichter gesagt als getan. Daher bietet die Tauchschule Mermaiding-Kurse an, in denen die Teilnehmer lernen, elegant durch das erfrischende Nass zu gleiten.

„Gerade vor Weihnachten war die Nachfrage nach Schnupperkursen sehr groß, um erst einmal herauszufinden, ob der Sport dem Nachwuchs überhaupt gefällt. Die Flossen, Kostüme und Tauchmasken stellen wir dabei in verschiedenen Größen zur Verfügung. Ohne ein Seepferdchen oder ein vergleichbares Schwimmabzeichen kommt bei uns allerdings keiner ins Wasser“, betont Annika Siewert, deren Tochter Zoe sich auf die Schulung der angehenden Nixen spezialisiert hat. Bevor diese die Unterwasserwelt entdecken dürfen, muss ein Aufwärmtraining erfolgen und theoretisch der richtige Umgang mit der Flosse und dem Kostüm aus Stoff erlernt werden. „Das Material ist sehr empfindlich und sollte daher sorgsam behandelt werden“, so die Ausbilderin. Vorsichtig schlüpfen die Youngster in die Flosse und streifen sich auf einem Handtuch sitzend die rosa, lila, blau und grünen Kostüme über.

Dann ist es endlich an der Zeit einzutauchen ins Nixen-Dasein. Eine Schwimm-Nudel in den Händen hilft den kleinen Meerjungfrauen, sich voll und ganz auf die Fortbewegung per Schwanzflosse zu konzentrieren. „Mit Körperspannung und aus der Hüfte heraus müsst ihr eine Welle schwimmen“, erklärt Zoe Siewert und demonstriert den Mädchen, wie es das außergewöhnliche Schwimmvergnügen richtig umzusetzen gilt. Am Ende sind die acht Mädchen rundum begeistert.

Der Anfang ist gemacht. „Mermaiding ist ein Ausdauersport, bei dem es wichtig ist, richtige Atem- und Schwimmtechnik sowie ruhiges Verhalten unter Wasser zu erlernen. Das ist in unserem Meerjungfrauen-Kurs der Fall, der mit einem einmaligen Unter-Wasser-Fotoshooting endet“, macht Annika Siewert den jungen Nixen Geschmack auf mehr.

Doch nicht nur junge Nixen sind willkommen. Auch Erwachsene haben Mermaiding mittlerweile als Sport für sich entdeckt. Es gibt sogar Deutsche Meisterschaften im Meerjungfrauenschwimmen. Also: In die Flosse, fertig, los . . .