Martin Last neuer General

Gronau -

Das Offizierskorps der Schützengesellschaft Brook-Spechtholtshook hat mit Martin Last einen neuen General. „Ich bin stolz, dieses Amt im Brook übernehmen zu dürfen“, so Martin Last nach seiner Wahl. Während der Jahreshauptversammlung im „Alten Gasthaus Doetkotte“ sprachen sich rund 80 Mitglieder einstimmig für den Nachfolger von Karl-Heinz Tomm aus. Auf Antrag des Präsidenten Rainer Doetkotte wurde der scheidende General Karl-Heinz Tomm unter großem Applaus der Brooker Schützenfamilie einstimmig zum neuen Ehrengeneral gewählt.