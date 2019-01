Kunden überwältigen Räuber

Gronau -

Anders als gedacht lief für einen 42-Jährigen am Samstag der Überfall auf eine Tankstelle an der Enscheder Straße in Gronau: Der Mann hatte gegen 18 Uhr den Verkaufsraum betreten. Der Gronauer bedrohte die beiden Angestellten mit einer Softair-Waffe und forderte Geld. Diese gaben ihm jedoch keines. Daraufhin schoss der Räuber in Richtung einer Mitarbeiterin. Zwei Kunden gelang es, den alkoholisierten Mann zu überwältigen. Sie hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf.