Ein ganz besonderer Leckerbissen erwartet sowohl Teilnehmer als auch interessierte Zuschauer am Freitag (25. Januar) bei der Nachtübung der Ortsgruppe Epe im Verein für Deutsche Schäferhunde. Der Verein hat auf dem Übungsplatz an der Gerdingseite 1 und im angrenzenden Wald wieder einige interessante, aber auch anspruchsvolle Stationen aufgebaut.

Ziel einer Nachtübung ist es, Hund und Hundeführer vor besondere Situationen zu stellen, die im normalen Übungsbetrieb nicht, aber im Alltag durchaus vorkommen können, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Das Spektrum der Besonderheiten geht über außergewöhnliche Geräuschkulissen, besondere Untergründe, nicht alltägliche Lichteffekte sowie weitere Aufgaben mit hohen Anforderungen an die Schutzdienstqualitäten der Vierbeiner.

Darüber hinaus haben die Hundeführer an solch einem Übungsabend die Möglichkeit, die Wach- und Aufmerksamkeit ihrer Tiere zu überprüfen. Charakter und Wesensfestigkeit werden ebenso gefördert und geschult wie die Zusammenarbeit. Ein weiteres Ziel ist das Vertrauen zwischen Zwei- und Vierbeiner auch in nicht alltäglichen Momenten zu stärken, so der ausrichtende Verein in einer Mitteilung weiter.

Die außergewöhnliche Qualität dieser Nachtübung zeigt sich in den Meldungen der Teilnehmer, die ihr Kommen unter anderem aus Bayern, den Niederlanden, Belgien und sogar aus England angemeldet haben.

Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Interessierte Zuschauer haben die Möglichkeit, teilnehmende Starter zu begleiten, um sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der vierbeinigen Sportler zu machen.

Zuschauer haben freien Eintritt zum Wettkampfgelände. Die Startgebühr beträgt zehn Euro je teilnehmendem Hund. Für kostengünstige Verpflegung während der Veranstaltung ist gesorgt. Der veranstaltende Verein weist ausdrücklich darauf hin, das nur Hunde zum Start zugelassen werden, die am Hetzarm ausgebildet worden sind.

Listenhunde, für deren Haltung eine besondere Erlaubnis vorliegen muss, sind aus versicherungstechnischen Gründen vom Start ausgeschlossen, teilt der Verein zu dieser besonderen Prüfung weiter mit.