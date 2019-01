Der Vorsitzende des Freundeskreises, Hubert Dierselhuis, überreichte ihm die Figur am Samstag im Museum. Weikamp ist langjähriger Lindenberg-Fan und hat Udo über dessen schon verstorbener Schwester in Bocholts „Waldschänke“ persönlich kennelernen dürfen. Der Gewinner ist begeistert vom neuen Museum mit all den technischen Raffinessen und hat schon viel Werbung gemacht.