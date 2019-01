Medizinische Versorgung sicherstellen

„Hauptanliegen politischen Handelns muss das Herstellen von sozialer Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft sein. Daran muss sich auch in der Kommunalpolitik jede Zielvorstellung ausrichten.“ Diesen Gedanken stellt FDP-Fraktionsvorsitzender Erich Schwartze den Top-Themen der Liberalen für das Jahr 2019 voran.

Gronau sei ein Beispiel dafür, dass es bis heute nicht gelungen sei, soziale Schieflagen zufriedenstellend zu beseitigen. Schwartze: „Die Stadt selber ist mittlerweile finanziell gut situiert. Sie ist einkommensstark, eine der ganz wenigen Kommunen in NRW, die noch aus eigener finanzieller Kraft die örtlichen Belange regeln kann.“ Dazu passe aber überhaupt nicht, „dass Gronau gleichzeitig auch eine Stadt ist, deren Bevölkerung zur ärmsten in ganz NRW gehört“.

Die Liberalen wollen diese Entwicklung stoppen und umkehren. Schwartze nennt vor diesem Hintergrund mehrere Ziele:

► Konkrete Projekte zu entwickeln und umzusetzen, die bezahlte Beschäftigung für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen (Arbeitslose, Rentner, Alleinerziehende, Flüchtlinge) schaffen. Die Fraktion will dazu im Rahmen der Etatberatungen Vorschläge machen, die zugleich als Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zu verstehen seien.

► In Unternehmen muss nach FDP-Darstellung die Erkenntnis wachsen, „dass soziale Gerechtigkeit nicht nur eine Parole in sozialistischen Festtagsreden ist, sondern die Grundlage jedes privatwirtschaftlichen Erfolges, wenn dieser nachhaltig sein soll“.

► Bei der Innenstadtentwicklung müsse es, so der FDP-Fraktionschef, darum gehen, „dass die betriebswirtschaftlichen Interessen der Investoren sich nicht weiter nur auf Bau und Vermietung reduzieren. Ein Betreiberkonzept, das die aktuellen Entwicklungen im Einzelhandel genauso berücksichtigt wie die Bedürfnisse und die Kaufkraft der einheimischen und auswärtigen Kunden, ist wünschenswert“. Eine weitere Zielsetzung der FDP in diesem Zusammenhang: „Wenn nicht innerhalb einer klar definierten Frist (in 2019) der Baubeginn und die Finanzierbarkeit des gegenwärtig geplanten Projektes erreicht werden kann, müssen Alternativen diskutiert und umgesetzt werden.“

► Als viertes Ziel nennt Erich Schwartze die „Sicherstellung einer am Patientenwohl ausgerichteten medizinischen Versorgung. Dazu gehören Maßnahmen und Angebote, die eine gesicherte Hausarztversorgung, Kurzzeitpflege nach Krankenhausaufenthalten und den gesteigerten Beratungsbedarf im Bereich der Krankenversorgung, aber auch der Pflege, zum Ziel haben“.

Als „wünschenswerte Ziele“ nennt FDP-Fraktionschef Erich Schwatze zudem: die Konsolidierung der städtischen Finanzen, die Bewältigung der auf die Stadt zukommenden Umsatzsteuerproblematik, die Verbesserung der Personalsituation in der Verwaltung sowie die Behebung von Effizienz- und Überwachungsdefiziten bei kommunalen Tochterunternehmen.