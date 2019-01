Nach den Festnahmen in dem südniederländischen Örtchen Sint Willebrord wurde dort eine Wohnung durchsucht. Die beiden Männer wurden in Polizeizellen in den Osten der Niederlande gebracht. Die Polizei schließt weitere Festnahmen nicht aus.

Am 13. November waren in einem Gebäude an der Van Leeuwenhoekstraat in Enschede die sterblichen Überreste von vier Männern gefunden worden. Sie waren allesamt erschossen worden. Am 26. November wurden drei Tatverdächtige festgenommen, ein Vater (57) und seine beiden Söhne (32 und 30 Jahre alt). Sie befinden sich immer noch in Untersuchungshaft, so die Polizei Twente.

Die Ermittler suchen weiterhin nach Hinweisen auf zwei auffällige Einkaufstaschen, mit denen möglicherweise eine Waffe transportiert worden ist. Jetzt werden auch mögliche Zeugen in Sint Willebrord und Umgebung gesucht.