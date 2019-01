Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand beschleunigte der Mann auf dem Parkplatz plötzlich und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die B54 in Richtung A 31. Im weiteren Verlauf versuchte er das verfolgende Fahrzeug vom Zoll am Überholen zu hindern und benutzte dabei teilweise auch die Gegenfahrspur. Als das verfolgende Fahrzeug im Bereich der 2+1-Regelung überholen wollte, versuchte er dieses durch eine plötzliche Lenkbewegung nach links abzudrängen. Die Fahrerin des Zollfahrzeugs konnte nur durch ein Abbremsmanöver verhindern, in den Gegenverkehr zu geraten.

An der Ausfahrt Gronau-Ost fuhr der 48-Jährige entgegengesetzt zur Fahrtrichtung ab, fuhr wieder in Richtung Grenze und versuchte im Bereich eines Staus vor der Anschlussstelle Gronau-Epe zwischen der Fahrzeugschlange und der Schutzplanke seine Flucht fortzusetzen. Dabei touchierte er einen Kleintransporter sowie die Schutzplanke. Er wurde von Zollbeamten angehalten und aus dem Fahrzeug geholt.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, glücklicherweise auch nicht während der vorhergehenden Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13 000 Euro geschätzt.

Bei der Überprüfung des Mannes (polnischer Staatsangehöriger ohne bekannten festen Wohnsitz) stellte sich heraus, dass gegen diesen zwei Haftbefehle (ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg: 670 Tage Restfreiheitsstrafe wegen Hehlerei, Betruges, Urkundenfälschung und Raubes und ein Abschiebungshaftbefehl des Ausländeramts Hamburg) vorlagen und das von ihm benutzte Auto in den Niederlanden gestohlen war. Zudem fanden die Beamten neben gestohlenen Kennzeichen typisches Einbrecherwerkzeug und einen Joint in dem Fahrzeug.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Gesuchten fest und stellten den Pkw sowie die Kennzeichen, das Werkzeug und den Joint sicher. Der Festgenommene stand nach durchgeführten Tests weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss. Die Ermittlungen dauern an.

Sollten Verkehrsteilnehmer bei der Flucht durch den 48-Jährigen gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich an das Verkehrskommissariat, ✆ 02561 9260, zu wenden.