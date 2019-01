Klima, Artenschutz, Ernährung

„Ein großes Thema wird 2019 für Die Linke der Klimaschutz sein“, betont Sprecherin Marita Wagner. Eine interne Arbeitsgruppe habe dazu bereits die wichtigsten Punkte zusammengetragen, auch die Öffentlichkeit sei inzwischen einbezogen worden. Als wichtige Punkte, die in diesem Jahr weiter bearbeitet werden sollen, nennt Wagner:

► Veränderte Verkehrspolitik: Dabei stehe die Zurückdrängung des individuellen Autoverkehrs im Mittelpunkt. „Dies sollte unter anderem durch kostenlosen Busverkehr und der Verbesserung der Situation für Radfahrer geschehen. Das schon erarbeitete Radwegekonzept sollte bevorzugt behandelt und umgesetzt werden.“ Weiteres Stichwort ist die Abstellmöglichkeit für Räder (inklusive E-Bikes) und der Ausbau des Angebotes an Job-Rädern.

► Biodiversität: „Der durch den Menschen verursachte Schwund der Artenvielfalt muss unbedingt aufgehalten werden“, macht Marita Wagner eine weitere Position der Linken deutlich. Nachhaltige Landwirtschaft und die Sensibilisierung der Bürger für Aktionen (Saatgut für den Balkon, den Garten oder öffentlichen Flächen zur Verfügung zu stellen) böten hier Möglichkeiten. Gefordert sei aber auch dies: „Es sollten heimische Pflanzen für Begrünungen im Vordergrund stehen.“►

► Viele weitere Aspekte gilt es nach Meinung der Linken in diesem Zusammenhang zu bedenken: So sollten Bürger animiert werden, „Lebensmittel regional und saisonal einzukaufen und zu verwerten. Nach diesem Prinzip sollten auch die Speisen in Kitas und Schulen gestaltet werden.“

Weitere Themen für das Jahr 2019 will die Fraktion im Rahmen einer Klausurtagung beraten.