Einbruch der Geschäfte als Grund für Insolvenz

Inzwischen wurde auch für die Plietker Transportlogistik beim Amtsgericht Münster am 10. Januar ein Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigte auf Anfrage der WN-Redaktion Uwe Brehm, der gegenwärtig als Geschäftsführer die Nellen & Quack GmbH und die TGL-Transport Logistik GmbH im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung leitet. „Bei der Plietker Transportlogistik sind bedauerlicherweise die Geschäfte erheblich eingebrochen“, so Brehm. „Unsere Stammkunden sind uns zwar treu geblieben, aber bei den Speditionsverkehren haben wir Rückfrachten verloren. Wenn die Substanz bei den Speditionskollegen fehlt, dann gibt es am Ende keine andere Handlungsoption als die Insolvenz“, so Brehm.

Vom „Aus“ bei der Plietker Transportlogistik sind nach den Worten des Geschäftsführers insgesamt 55 Kollegen (Fahrer und kaufmännische Angestellte) betroffen. Von den Fahrern habe der größte Teil eine Anschlussbeschäftigung gefunden. Brehm: „Fahrer sind am Markt seltene Arbeitnehmer geworden, bundesweit gibt es davon immer weniger.“

Darstellungen, wonach der Insolvenzantrag für die Plietker-Belegschaft aus heiterem Himmel gekommen sei, trat Brehm entgegen: Fahrer und kaufmännische Mitarbeiter seien in die Prozesse involviert gewesen. „Das war kein Thema, das vom Himmel gefallen ist.“ Gleichwohl sei die Entscheidung für einzelne Fahrer möglicherweise überraschend gekommen.