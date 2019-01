Mit ihrem breiten und kostenfreien Bildungsangebot stellt sich die Schule für Erwachsene in Gronau und Ahaus auf verschiedene Lebenssituationen ein. So kann man sich am Vormittag oder am Abend in Gronau durch eine Vertiefung von Sprachkenntnissen auf den Bildungsgang zum Hauptschulabschluss vorbereiten oder direkt zum Mittleren Schulabschluss, zur Fachhochschulreife oder zum Abitur durchstarten.

Unterrichtet werden viele allgemeinbildende Fächer. Der zeitliche Aufwand ist unterschiedlich, je nachdem, welchen Abschluss man erwerben möchte. Ob man die Schule lieber berufsbegleitend abends oder lieber vormittags besucht, hängt von den persönlichen Lebensumständen ab. Attraktiv für Berufstätige ist der Bildungsgang „Abi online“: Er führt an nur zwei Präsenzabenden pro Woche zu den höheren Bildungsabschlüssen und lässt sich gut mit dem Familienleben vereinigen. In vielen Kursen sind Plätze frei. Während der Schulferien findet kein Unterricht statt.

Eine unverbindliche Beratung ist an jedem Wochentag möglich, teilt das Driland-Kolleg mit. Man sollte sich auf jeden Fall individuell beraten lassen. Termine kann man zwischen 8 und 13 Uhr oder von 18 bis 19.30 Uhr unter ✆ 02562 965016 oder verwaltung@driland-kolleg.de vereinbaren.