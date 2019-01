Gronau -

Nach aktuellem Stand des Verfahrens treten zur Bürgermeisterwahl am 10. März die bisher bekannten drei Kandidaten (Rainer Doetkotte für die CDU, Sonja Jürgens für die SPD und Christoph Leuders, parteilos) an. Am Montag um 18 Uhr endete die Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen und den in diesem Zusammenhang erforderlichen Unterlagen.