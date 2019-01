Kritik an der Verfahrenseinstellung

Diese Entscheidung reihe sich ein in die lange Reihe von Versagen der deutschen Justiz im Umgang mit den Verbrechen, die in der Colonia Dignidad geschehen seien, erklärte die Anwältin von Opfern der Colonia Dignidad, Petra Isabel Schlagenhauf. Die Exekution Dutzender Menschen sei durch mehrere Zeugenaussagen belegt. Die Leichen dieser Menschen seien in Massengräbern vergraben und nach Jahren wieder ausgegraben worden. Zeugen, die zu diesen Vorgängen hätten aussagen können, seien nicht vernommen worden.

Die Staatsanwaltschaft Münster hatte das Ermittlungsverfahren gegen den 72-Jährigen eingestellt, der in der ehemaligen Sektensiedlung gelebt hatte. Ein Tatverdacht der Beihilfe zu einem Mord in den 70er-Jahren lasse sich nicht begründen, hatte die Staatsanwaltschaft erklärt (WN berichteten). Bei einem mehr als 40 Jahre zurückliegenden Tötungsdelikt sei lediglich die Beihilfe zu Mord zu verhandeln gewesen. Bei einer Einstufung als Totschlag oder Freiheitsberaubung mit Todesfolge wären die Delikte verjährt.

Die chilenischen Behörden hatten laut Staatsanwaltschaft jedoch keine Überreste von vermissten Menschen gefunden. Tötungsdelikte hätten daher bislang nicht bewiesen werden können. Dem Rentner aus Gronau war vorgeworfen worden, als Mitglied der Sekte in den 70er-Jahren an der Ermordung von mindestens zwei Gegnern des Pinochet-Regimes beteiligt gewesen zu sein. Die Gegner des damaligen Regimes sollen auf dem Gelände der deutschen Sektensiedlung in Chile verschwunden sein.

Auch die Menschenrechtsorganisation ECCHR, die Anzeige gegen den Mann aus Gronau gestellt hatte, kritisierte, dass die deutsche Justiz keine der vielen benannten Zeugen vernommen hat. Die Folterungen und das Verschwindenlassen von Gegnern der Diktatur in der Siedlung drohe nun endgültig im Verborgenen zu bleiben, erklärte der ECCHR-Jurist Reinhard Schüller.

Die von dem inzwischen verstorbenen Deutschen Paul Schäfer 1961 gegründete Colonia Dignidad diente unter der Pinochet-Diktatur als Folterlager. Aber auch die rund 300 Bewohner erlitten Misshandlungen, mussten Zwangsarbeit leisten, wurden geschlagen und mit Medikamenten ruhiggestellt. Kinder wurden sexuell missbraucht. In Chile wurde die Führungsriege zu Haftstrafen verurteilt. In Deutschland wurde noch kein Täter zur Rechenschaft gezogen.