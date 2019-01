Daumendrücken für Joana

„Es ist schon ein komischer Zufall“, schmunzelt Joana. „In der ersten Staffel, die ich im Fernsehen gesehen habe, war Pietro Lombardi der Sieger – und jetzt sitzt er in der Jury.“

Die 17-jährige Gronauerin ist immer noch total begeistert, wenn sie von ihrem Casting bei der größten Talentshow im deutschen Fernsehen erzählt. All das, was sie vorher nur vom Zuschauen kannte – da war sie plötzlich mittendrin. Und völlig aufgeregt.

Vorbilder Rihanna & Beyoncé

Der Gesang begleitet sie schon ihr ganzes Leben. „Ich glaube, ich bin gleichzeitig angefangen zu sprechen und zu singen“, erinnert sie sich. Seit über drei Jahren nimmt sie Gesangsunterricht in der Musikschule Gronau bei Mirjam von Eigen. „Da darf ich eigentlich alles singen, was ich gerne möchte“, erklärt Joana und verbindet dies gleich mit einer Einschränkung: „Aber keinen Schlager.“ Denn der ist bei ihr überhaupt nicht angesagt.

Schließlich sind ihre musikalischen Vorbilder Rihanna („Sie macht das, wozu sie Lust hat.“) und Beyoncé („Ich liebe ihre Stimme.“). Letztere lieferte auch die Basis für den größten Auftritt, den sie bislang hatte. „Ich habe in der Bürgerhalle im vergangenen Jahr beim Schulabschluss der Realschule ,Halo‘ singen dürfen – das war schon was Besonderes“, blickt sie zurück. Daneben hat sie ihr Gesangstalent eigentlich ausschließlich auf Hochzeiten und Geburtstagen im Familienkreis konzentriert und ein paar Aufnahmen bei Youtube hochgeladen.

Mit drei Songs im Gepäck machte sie sich auf zum DSDS-Casting. „Als Joker mit der goldenen CD habe ich mir Dieter ausgesucht.“ Der sei für sie am besten einzuschätzen gewesen. „Bei den anderen war ich mir nicht so sicher, wie sie reagieren.“ Gleich mit zwei Wagen voll Unterstützern machte sich die Familie auf zur großen Vorentscheidung. Und die Supporter waren mindestens so nervös wie sie selbst.

"Ich mache weiter mit Musik."

Dann ging es auf die Bühne, und sie erklärte, welche Lieder sie vorbereitet habe. „ Als Dieter sagte, du darfst selbst aussuchen, da war ich zuerst etwas überfordert“, gibt sie unumwunden zu – und entschloss sich letztendlich für das Lied, dass sie ihrer Meinung nach am besten vorbereitet hatte. Und dennoch: „Da war ein nervöses Zittern in meiner Stimme.“ Aber war sie trotzdem mit ihrer Performance zufrieden? „Ja, ging wohl“, bilanziert sie – und lässt damit durchklingen, dass noch Luft nach oben ist.

Dem Voting der Viererjury stellte sie sich schließlich mit Gelassenheit. „Egal, was sie mir sagen: Ich mache weiter mit Musik.“ Das habe sie sich fest vorgenommen. Am Samstagabend wird die TV-Nation erfahren, wie die Juroren ihren Vortrag fanden.