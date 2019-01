Stadt braucht ein Leitbild

Drei Themenbereiche will die Fraktion „Pro Bürgerschaft/Piraten“ 2019 in den Fokus nehmen:

► Mit Blick auf den „Konzern Stadt“ vertritt Fraktionsvorsitzender Stephan Strestik die Auffassung, dass die Verbesserung der Organisation „hier dringend weitergehen muss – sowohl im Selbstverständnis der städtischen Unternehmen als Teil des Ganzen, aber auch mit Blick auf die Nutzung von Synergie-Effekten und Ausrichtung / Strategie der Unternehmen der Stadt.“

► Veränderungen strebt die Fraktion aber auch mit Blick auf die Verwaltung selbst an. Strestik: „Es gibt kein Leitbild der Stadt, das Grundlage für eine unserer Meinung nach dringend notwendige Image-Kampagne sein könnte. Schaut man einmal auf die Kennzahlen und das was Gronau zu bieten hat, dann stellt man fest, dass Gronau in weiten Teilen eher ein Imageproblem hat, als tatsächliche Defizite.“ Strestik verweist hier auf einen Antrag der Fraktion aus dem Jahr 2014 mit dem ein solches Leitbild bereits damals angemahnt wurde.

► „Gronau goes Digital“. heißt für „Pro Bürgerschaft/Piraten“ ein weiterer Themenschwerpunkt des laufenden Jahres. „Hier erwarten wir mit Spannung die Pläne und Konzepte der Verwaltung. Unsere Vorstellungen – besonders um die Ratsarbeit näher an die Bürger zu bringen – haben wir schon in Anträge gepackt.“ Gemeint sind damit Veränderungen bzw. Weiterentwicklungen des Ratsinformationssystems und ein Nachdenken über das Streaming von Rats- und Ausschuss-Sitzungen im Internet. Auch die Aktualisierung der städtischen Homepage gehört nach Angaben von Strestik zu diesem Aufgabenpaket. „Das Feld der Digitalisierung bietet noch reichlich Spielraum – nur wollen wir dem, was Bürger sich wünschen und was gegebenenfalls. schon auf den Weg gebracht ist – nicht vorgreifen. Wir erwarten aber, das so wichtige Themen nicht wegen des Bürgermeister-Wahlkampfes und anderer Dinge in die zweite Jahreshälfte geschoben werden. Hier liegen wir bereits fünf oder mehr Jahre zurück, und das gilt es aufzuholen!“

► Last but not least, so Strestik, sei 2019 das letzte Jahr vor den nächsten Kommunalwahlen. „Will man also die Spielregeln ändern, zu denen man sich in den neuen Rat wählen lässt (Beispiel: Stichwort Sitzungs-Streaming, Anzahl der Ratsmitglieder und Bürgermeister-Vertreter), dann muss das in diesem Jahr passieren.“

Unabhängig von den hier aufgelisteten Zielen und Projekten will die Fraktion auch an den „bereits bestehenden Themen und Anträgen – auch der Pro Bürgerschaft von vor 2014 – dran bleiben“. Strestik: „Egal, ob es Kleinigkeiten sind oder so große Themen wie ein weiterer Bahnhof für Gronau.“