Und was tut sich am anderen Ende der Schulstraße? Seit vielen Jahren herrscht dort Funkstille. Dabei gingen die städtischen Planungen ursprünglich von einer sogenannten Knochenlösung aus: An beiden Enden der Straße sollte eine Einzelhandelsentwicklung stattfinden, die sich im besten Fall ergänzen bzw. gegenseitig befruchten sollte. Planungen und Konzepte für 5000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche (nördlich der Neustraße/Bruno-Kleine-Areal) bis zum Beginn des Laga-Geländes wurden von der Gesellschaft ITG entwickelt und präsentiert. Städtebaulich wurden von der Stadt alle planerischen Vorbereitungen für die Umsetzung des Projektes getroffen. Auf Antrag der ITG gab es sogar einen Bauvorbescheid der Stadt. Der allerdings wurde beklagt, weil ein benachbarter Anlieger durch den geplanten Baukörper das Gebot der Rücksichtnahme verletzt sah. Die Stadt gewann diese Klage, der Bauvorbescheid wurde rechtskräftig. Nächster Schritt wäre ein konkreter Bauantrag der ITG für ein Vorhaben gewesen. Dieser Bauantrag aber wurde nicht gestellt. Inzwischen ist die – insgesamt drei Jahre umfassende – Frist abgelaufen, für die der Bauvorbescheid Gültigkeit hatte, wie Joachim Krafzik deutlich macht. Mit möglicherweise weitreichenden Folgen: Wenn die ITG (oder ein anderer Investor) für die in Rede stehenden Flächen eine neue Bauvoranfrage oder einen Bauantrag stellt, könnte dieser erneut beklagt werden. Ein Prozedere, das Zeit kosten würde.

„Es gibt mit der ITG keine Gespräche“, macht Bürgermeisterin Jürgens den Status am nördlichen Ende der Schulstraße deutlich. Albert F.W. Roelen, Geschäftsführer der Düsseldorfer Immobilien Treuhand GmbH (ITG), will den aktuellen Stillstand nicht als Dauerstillstand verstanden wissen, wie er auf Anfrage der WN mitteilte. Vielmehr sei die ITG weiterhin mit der Umsetzung eines Konzeptes für den Standort beschäftigt. Details nennt er nicht, nur so viel: „Wir arbeiten an einer Lösung – unter Berücksichtigung der vielfältigen Interessen, Notwendigkeiten und Zwänge, die damit verbunden sind.“