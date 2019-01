Keine Spur vom Flüchtigen

Gronau -

Die Fahndung nach dem aus dem Polizeigewahrsam entwichenen 48-jährigen Mann ist bislang erfolglos geblieben. Das teilte der Sprecher der Kreispolizeibehörde Borken, Frank Rentmeister, am Donnerstag auf Anfrage der WN mit. Die Polizei in Münster untersucht, wie es dazu kommen konnte, dass der am Dienstag verhaftete Mann am Mittwoch das Polizeigebäude verlassen konnte. Münsters Polizeisprecher Andres Bode sagte, es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Wahrscheinlich habe eine Kombination aus technischem Defekt und menschlichem Versagen die Flucht des Mannes ermöglicht. Bode kündigte an, dass aufgrund des Vorfalls Arbeitsabläufe auf den Prüfstand gestellt würden, um mögliche „Fehler im System“ auszumerzen.