Ein Projekt, zwei Hauptakteure, viele weitere Mitwirkende: Die Gemengelage bei der Gronauer Innenstadtentwicklung ist komplex. Entsprechend schwierig ist es, den aktuellen Sachstand zu beschreiben. Für viele Bürger ist die Formel einfach: Hertie ist weg, das Bauloch gähnt uns an, nix passiert. Für viele Bürger ist die vermeintliche Schlussfolgerung darauf einfach: Die Stadt (Rat und Verwaltung) kriegen nix auf die Kette. Hier der Versuch einer Bestandsaufnahme:

In Sachen Drio sind aktuell die Investoren der aus drei einzelnen Baukörpern bestehenden Planung mit Einzelhandelsflächen, Gastronomie, Dienstleistung und Wohnen am Zug. Konkret wird mit Hauptmietern (sogenannten Ankermietern) und Nutzern weiterer Flächen verhandelt. Als Zwischennachricht wurde Ende 2018 verkündet, dass Verträge mit zwei Ankermietern geschlossen worden seien.

Aktuell teilten Ingo Hoff (Geschäftsführer Hoff und Partner) und Michael Garstka (Geschäftsführer List Develop Commercial) auf Anfrage der WN mit: „Wir arbeiten weiterhin kontinuierlich an dem Projekt Drio. Die ersten Mieter sind gefunden. Mit weiteren Mietern stehen wir in Verhandlungen – diese werden voraussichtlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Parallel laufen die Planungen mit der Stadt im Hintergrund weiter.“

Weil die Mieter-Akquise das Geschäft der Investoren ist, äußert sich Bürgermeisterin Sonja Jürgens zu diesem Komplex zurückhaltend, weil dies durch die Stadt unmittelbar nicht zu beeinflussen sei. Stadt und Investoren seien aber im ständigen Kontakt miteinander, macht auch sie deutlich, dass es weiterhin enge Verbindungen gibt und auf beiden Seiten mit Hochdruck an den vereinbarten Zielsetzungen gearbeitet werde.

Dass es bisher nicht zu einer Vertragsunterzeichnung zwischen Stadt und Drio-Investoren gekommen ist, umschreibt Joachim Krafzik, Leiter des Fachdienstes Stadtplanung, mit einem auf den ersten Blick kryptisch klingenden Satz: „Unser Vertrag braucht Verträge.“ Soll heißen: Erst wenn die Investoren Mietverträge für einen Großteil der Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen geschlossen haben, wird es zum Vertragsabschluss mit der Stadt kommen. Dabei geht es in einem Vertrag um den Verkauf des städtischen Hertie-Areals und der angrenzenden Fläche an Drio. Daneben sollen in einem städtebaulichen Vertrag die Punkte festgehalten werden, die im Zuge des Projektes von der Stadt bzw. den Investoren zu erfüllen sind. Die Stadt hat sich in diesem Zusammenhang etwa bereit erklärt, ein Parkhaus zu errichten und die Neugestaltung der Freiflächen in der Innenstadt zu regeln.

„Wir sind fertig, die Verträge ausverhandelt und vom Rat beschlossen“, sagt Jürgens mit Blick auf den städtischen Part. Beide Seiten – Stadt und Investor – hätten sich für die Erledigung vieler vorbereitenden Arbeiten und Planungen „einer fiktiven Frist unterworfen“. Auf städtischer Seite seien viele Planungen – etwa die für Parkhaus, Tiefgarage und Freiflächen – schon in Arbeit. Entscheidend sei jetzt die Frage, ob es Drio gelinge, Mieter für das Projekt zu gewinnen.