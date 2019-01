Projekt neue Uniformen

Während der Versammlung am Sonntag im Dinkelhof blickten die Anwesenden auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück mit zahlreichen Konzerten, Schützenfeste und Ständchen. Robin Krönke erinnerte in seinem Geschäftsbericht an den Höhepunkt, das Kirchenkonzert in der Josefskirche gemeinsam mit dem Martini-Männerchor aus Losser und Kirchenmusiker Hans Stege, sowie das Konzert mit dem Jugendorchester beim „Frühstück im Park“ der Bürgerstiftung. Neben den musikalischen Aktivitäten blieb Zeit für die Kameradschaft.

Der erste Vorsitzende Stefan Reinermann dankte allen Mitgliedern des Vereins für die geleistete Arbeit. Ein besonderer Dank ging an die Vorstandsmitglieder sowie an Dirigent Gert van Huizen und an Daniela Möllers als Leiterin des Jugendorchesters. Nach dem Kassenbericht durch Silvia Bevers bestätigten die Kassenprüfer Simon Wahlbrink und Meike Roessink eine einwandfreie und vorbildliche Kassenführung.

Vorstandswahlen standen nicht an. Da Roman Klümper jedoch aus beruflichen Gründen sein Amt des Notenwarts niederlegt, wurden Sandra Lübbers und Sonja Klein-Reesink einstimmig zu neuen Notenwartinnen gewählt. Lisa Jordan und David Sander wurden neu in den Verein aufgenommen.

Zahlreiche musikalische Termine stehen an. Den Auftakt macht der Gronauer Karnevalsumzug am 3. März, gefolgt vom Jahreskonzert „Musik ist Trumpf“, das am 30. März um 20 Uhr in der Bürgerhalle stattfindet. Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange. Dirigent van Huizen hat ein vielseitiges Konzertprogramm zusammengestellt, das von Filmmusik aus der Piratensaga „Fluch der Karibik“ über Hits von Lionel Richie bis hin zu traditioneller Blasmusik reicht. Eröffnen wird den Konzertabend das Jugendorchester.