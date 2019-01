„RvE“, wie die Kollegen ihn nennen, wurde 1959 geboren, trat nach der Schulzeit 1975 in den Dienst der Polizei NRW ein und war nach der Ausbildung in verschiedenen Funktionen und Städten in NRW tätig. Unter anderem arbeitete er in Düsseldorf im Wachdienst, als Dienstgruppenleiter beim Polizeipräsidium in Recklinghausen, als Sachbearbeiter im ehemaligen Polizeidezernat bei der Bezirksregierung in Münster und bei der Autobahn-Polizeiwache in Gescher. Nach seinem Wechsel (1996) in die Kreispolizeibehörde Borken leitete er bis 2002 das Lagezentrum, danach übernahm van Eckendonk bis Ende Januar 2011 die Leitung einer Dienstgruppe in der Leitstelle der Kreispolizei Borken. Anfang Februar 2011 wurde ihm die Leitung der Polizeiwache Gronau übertragen. Am Donnerstagmorgen holten ihn die Kollegen aus Gescher ab und begleiteten ihn mit seiner Frau Margret zur Gronauer Dienststelle, wo er im Rahmen einer internen Feier verabschiedet wurde. Dass die Zusammenarbeit auch mit anderen Hilfsorganisationen vor Ort gut war, zeigte die Tatsache, dass neben Bundespolizei auch Vertreter von Feuerwehr und THW zu seiner Eskorte gehörten.

Van Eckendonk lebt mit seiner Familie in Gescher. Künftig wird er im Ruhestand Zeit für seine Hobbys – unter anderem Lesen und sportliche Betätigung im Fitnessstudio haben.